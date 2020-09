Fim de semana tem registro de acidente e vários incêndios

Foram registrados em Bariri vários casos de incêndio, entre os dias 26 e 27, durante o final de semana. Em todos os casos houve atuação do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

Duas ocorrências

No sábado, duas ocorrências de fogo em residência a noite obrigaram a equipe do Corpo de Bombeiros se dividir para conseguir dar conta.

Na primeira delas aconteceu em uma chácara, de frente com o Aeródromo Municipal. Lá um curto circuito no exaustor teria sido o causador do início das chamas. Os Bombeiros foram acionados e, quando já controlavam a situação, receberam uma segunda chamada;

Nela as chamas haviam começado no motor de uma caminhonete, que estava na garagem de uma residência na Avenida 16 de Junho.

A equipe foi então obrigada a se dividir para atender ao segundo chamado. Ao chegar no local o fogo já estava controlado devido à rápida ação de populares. Na primeira ocorrência, assim como na segunda, ninguém se feriu. Somente danos materiais.

Irara preta

Ainda no sábado a equipe monitorou incêndio em área de preservação permanente (APP), no bairro rural Irara Preta. O local é de difícil acesso e os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas.

Destilaria

Na tarde de sábado, fogo em um amontoado de bagaço de cana levou a equipe dos Bombeiros até a Destilaria Adamantium. Por lá o incêndio foi rapidamente controlado.

Incêndio em automóvel

Um Ford Fiesta com placas de Bariri ficou bastante destruído na noite de domingo, 27, após pegar fogo no trevo principal de entrada da cidade, próximo ao Portal Mário Fava.

O veículo estava chegando ao município quando o proprietário percebeu um odor de fumaça.

Foi o tempo de todos os ocupantes deixarem o veículo e retirar alguns pertences para as chamas surgirem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente conteve o fogo, porém ele já havia consumido boa parte do automóvel. Ninguém se feriu.

Fogo em poste

Um poste de madeira, que sustenta a fiação elétrica da CPFL, virou brasa na noite de domingo O fato aconteceu na Rua Jorge Marcos, Núcleo II.

O fogo teria se iniciado em um colchão e logo depois pulou para o poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado porém, por risco de algum problema relacionado a energia elétrica acontecer assim que fosse jogado água, orientaram para que chamassem a própria CPFL.

Poste de energia elétrica caiu horas depois, na manhã de segunda-feira, 28.

O poste, localizado na Alameda Benedito José Lourenço, no Núcleo II, foi ao chão e felizmente não feriu ninguém.

Acidente

O cônego Alexandre Donizeti Francisco, 45 anos, que atua na Paróquia de São Sebastião, em Jaú, se envolveu em acidente na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), no trecho que liga Jaú a Bariri.

O motorista conduzia seu veículo pela via quando, ao tentar desviar de uma pedra e para evitar colidir com caminhão, acabou perdendo o controle de direção e indo parar no acostamento da via.

O carro ficou parcialmente danificado e o condutor foi encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri com escoriações. A via não precisou ser interditada.

Com informações de Diego Santos