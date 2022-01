Bariri registra 26 casos de Covid-19 nos cinco primeiros dias do ano

Na noite de quarta-feira (5) reuniram-se na sala de reuniões da Santa Casa de Bariri membros do Comitê de Combate ao Coronavírus. O objetivo do encontro foi discutir medidas a serem tomadas em decorrência do aumento dos casos de Covid-19 e também da gripe comum (Influenza).

A principal medida anunciada é que o pronto-socorro irá recepcionar os pacientes com suspeita dessas duas doenças.

A diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, falou da situação atual do município frente à pandemia do coronavírus.

No fim de 2021 houve registro em Bariri de 29 casos positivos de Covid-19 em outubro, 11 em novembro e seis em dezembro. Nos primeiros cinco dias de janeiro deste ano foram 26 exames positivos para Covid-19. Isso sem contar o número de pessoas que aguardam o resultado (eram 15 exames na quarta-feira, dia 5).

Na reunião, a gestora da Santa Casa, Denise Sgavioli, comentou as mudanças já realizadas no hospital. Agora, são três médicos na escala de plantão e disponibilização de quartos apropriados para realizar a medicação.

Ao final da reunião, ficou decidido que haverá um protocolo de atendimento. O paciente que procurar o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri será atendido, medicado e encaminhado ao Centro de Saúde, já com a receita em mãos e o pedido de exame. Outra providência é o fornecimento de atestado médico do dia de atendimento mais um dia.

O ambulatório situado no Centro de Saúde só atenderá os pacientes que já passaram pelo primeiro atendimento no pronto-socorro, que estiverem medicados e com o pedido de exame em mãos.

O funcionamento do pronto socorro será realizado com três plantonistas, 24h por dia.

Já o atendimento dos postos de saúde deverá permanecer normal, assim como as especialidades.

Se o paciente procurar pela realização de exames aos finais de semana, não serão feitas de momento, sendo necessário um agendamento para o início da semana seguinte.

Também ficarão suspensas as visitas e acompanhantes na Santa Casa. As cirurgias eletivas continuarão a ser feitas normalmente.

O comitê decidiu retomar a volta do controle da aferição da temperatura e controle de acesso na entrada dos estabelecimentos comerciais e a suspensão no próximo domingo (dia 9) do evento “Férias na Praça”.