Bariri registra 25 casos confirmados de dengue

População pode colaborar para reduzir casos de dengue eliminando criadouros do mosquito Aedes aegypti – Arquivo/Candeia

De janeiro até o momento a Vigilância Epidemiológica de Bariri registrou 25 casos confirmados de dengue no município.

São 18 casos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e sete particulares. Para que haja confirmação da doença é preciso que a análise seja feita pelo Instituto Adolfo Lutz.

Há também em Bariri seis casos suspeitos. Além disso, cinco pessoas não compareceram para a coleta de exame de sangue. Sete deles tiveram resultado negativo para a dengue.

De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica em Bariri, Vanessa Navarro, o que mais preocupa no momento é a demora para confirmação dos casos suspeitos. O motivo é que o Instituto Adolfo Lutz está abarrotado de exames relacionados ao novo coronavírus (Covid-19).

Segundo ela, o levantamento larvário de Bariri, que era para começar em abril, foi suspeito. “Não teremos uma base de infestação”, afirma Vanessa. “Mas ainda encontramos muitas larvas todos os dias.”

Situação no Estado

Balanço inédito realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), aponta que em média 2,5 criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya são encontrados em cada residência do Estado de São Paulo. O levantamento é de 2019.

A pesquisa classificou os tipos de recipientes em: depósitos elevados (sótãos/forros); depósitos não elevados (ao nível do solo); móveis (vasos de plantas, garrafa pet, potes plásticos); fixos (calhas, lajes, piscinas) pneus; passíveis de remoção (toldos, entulhos, sucatas) e os naturais (plantas, ocos de árvore, bambu por exemplo).

A maior prevalência de larvas do Aedes é em recipientes móveis, chegando a 1,3 criadouros por casa positiva. Os depósitos elevados e não elevados, bem como os recipientes naturais e pneus apresentaram índices pouco expressivos, mas também é preciso manter atenção a esses locais, impedindo o acúmulo de água.

“Manter o meio ambiente limpo e preservado contribui para a saúde coletiva. Como 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão nas residências, pedimos a colaboração de toda a população para combater o mosquito e, assim, garantir a prevenção contra dengue, zika e chikungunya”, diz o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

Levantamento

O resultado do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado pelos municípios e divulgado pela Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) entre os meses de outubro e novembro, indica que dos 624 municípios que participaram do balanço, 482 apresentam situação satisfatória, 134 estão em alerta e somente 8 municípios estão em situação de risco quanto à proliferação do mosquito.

O resultado do levantamento para Bariri foi de 1,02, para Boraceia de 0 e para Itaju de 1,64.

A classificação de um local como satisfatório, alerta ou risco é calculada com base no Índice de Infestação Predial (IIP). Esse indicador entomológico é calculado pelo número de recipientes com presença de larvas de Aedes aegypti em 100 imóveis pesquisados, sendo considerados satisfatórios aqueles com até 1; alerta, de 1 a 3,9; e risco, acima de 3,9.

Conforme diretriz do SUS (Sistema Único de Saúde), o trabalho de campo para enfrentamento ao Aedes é responsabilidade dos municípios. O Governo do Estado dá suporte no diagnóstico (por meio do Instituto Adolfo Lutz) e em ações de treinamento e monitoramento.