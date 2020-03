BARIRI: Rede municipal de ensino faz suspensão gradual de aulas

De 16 a 20 de março as escolas recebem os alunos para que as famílias possam se organizar – Arquivo

Através de comunicado oficial, a diretora de Educação e Cultura de Bariri, Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues, anunciou suspensão gradual das aulas da rede municipal de ensino, devido à pandemia do coronavírus.

De 16 a 20 de março as escolas recebem os alunos para que as famílias possam se organizar. Os alunos com sintomas de gripe não devem comparecer, como forma de evitar contágio.

A partir do dia 23, segunda-feira, as aulas estão suspensas por prazo indeterminado.

