Bariri recebe verba de R$ 500 mil

O vereador Airton Pegoraro (MDB) postou em sua página no Facebook que Bariri irá receber verba no valor de R$ 500 mil de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).

Em ofício remetido à prefeitura, datado de 19 de maio, o parlamentar informa que atendeu a pedido feito por Pegoraro, vice-prefeito Fernando Foloni (Cidadania), vereador Luis Renato Proti (MDB) e o presidente do diretório municipal do MDB, Elpídeo Beltrame.

A emenda parlamentar individual foi aprovada no Orçamento Geral da União do atual exercício. A utilização é para investimentos.