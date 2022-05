Bariri recebe R$ 750 mil para programa “Respeito à Vida” do Detran

O Detran.SP vai destinar R$ 750.000,00 para intervenções viárias no município de Bariri, por meio do Respeito à Vida. As obras de melhorias serão executadas em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A ação foi anunciada pelo governador Rodrigo Garcia, nesta segunda-feira (30), durante evento na cidade de Bauru. O valor faz parte de um montante de meio bilhão de reais que será distribuído em todo o território paulista.

Segundo o governador, os recursos liberados são originários das multas aplicadas pelo Detran.SP, que estão sendo destinados a cada uma das cidades do estado de São Paulo para serem revertidos em melhoria na segurança viária e na diminuição de acidentes.

Ainda de acordo com Garcia, houve cruzamento dos boletins de ocorrência e o Detran sabe em cada um dos municípios paulistas onde os incidentes acontecem. A verba é justamente para melhorar esses locais e evitar novas ocorrências.

O valor alocado em Bariri será empregado em lombada, recapeamento e lombofaixa.

Outros 38 municípios da região serão contemplados, totalizando um investimento de R$21,9 milhões. Para participar efetivamente da ação é preciso se inscrever no Programa Respeito à Vida e cadastrar as demandas na plataforma Sem Papel. A CDHU desenvolve o projeto e o Detran.SP executa a obra viária.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Detran.SP