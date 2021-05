Bariri recebe R$ 409 mil do Fehidro

A prefeitura de Bariri foi contemplada com R$ 409.900,06 do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). Contabilizando contrapartida do Executivo no valor de R$ 17.079,17, o total será de R$ 426.979,23.

A definição dos recursos cabe ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Trata-se do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré para o exercício de 2021, referente aos valores arrecadados no ano passado.

O comitê obteve em 2020 o montante de R$ 8.663.329,35, destinando os valores para prefeituras, autarquias e entidades da região. As solicitações ficam elencadas de acordo com as ações do plano de bacia e com a pontuação recebida.

O dinheiro revertido para Bariri será usado para execução de galerias de águas pluviais para interligação em rede existente na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunato (Via Expressa Sul).

O trecho fica próximo ao local onde estão situadas empresas e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço.