Bariri recebe R$ 1,2 milhão para Covid-19

Por meio da Resolução nº 63, de 16 de abril, a Secretaria Estadual da Saúde irá transferir a Bariri R$ 1,197 milhão para auxílio ao enfrentamento da epidemia por Covid-19.

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) diz que o pedido de dinheiro foi feito pelo município ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O motivo é que no início deste ano houve aumento considerável de despesas no hospital por causa do atendimento de pacientes com o novo coronavírus. Os oito leitos reservados para essa doença mostraram-se insuficientes devido à evolução da pandemia.

Segundo o gestor, os recursos serão integralmente repassados à Santa Casa de Bariri, para manutenção de 30 leitos de enfermaria e sete leitos de unidade intensiva.

De acordo com a resolução, caberá ao Executivo municipal apresentar o relatório de gestão, contemplando as ações realizadas no enfrentamento do novo coronavírus.

