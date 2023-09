Bariri: Quermesse do Santuário tem início neste final de semana

Neste final de semana (30 de setembro e 1º de outubro), tem início a tradicional quermesse da Festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e da Paróquia do Santuário, no Jardim Nova Bariri.

A quermesse é principal atração da programação festiva e começa a partir das 19h. Ela se estende por mais nove dias: 7 e 8; 11, 12, 13, 14 e 15; e 21 e 22 de outubro.

A praça de alimentação vai oferecer macarrão; espeto de frango; cafta; polenta; pastel; coxinha; leitoa e frango assados; e doces.

Algumas noites de festa vão contar com show ao vivo de artistas locais e grandes nomes da região. A primeira atração é a dupla Bianca & Reginaldo, que se apresenta neste sábado (30/9).

Também confirmaram presença no palco da quermesse a Banda Show Carpe Diem (7/10); Banda Doce Veneno (11/10); Banda Granfanhos (12/10); Banda Sazonal (13/10); Ricardo & Milton Jr. (14/10); e Paulinho Moura (21/10).

A programação festiva se encerra no dia 29 de outubro, com Almoço da Padroeira, com venda antecipada de ingressos e sistema ‘pegue e leve’ (drive trhu).