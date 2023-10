BARIRI: Primeira turma do inglês da Quilombo recebe certificado

Quarta-feira (18), houve entrega de certificado para a primeira turma do curso de Inglês, promovido pela Associação Cultural Quilombo de Bariri.

O grupo frequentou as aulas por seis meses, na Escola Prefeito Modesto Masson. O curso foi ministrado pela professora Cléo Santos, graduada em ensino de Língua Inglesa. Ela morou 12 anos na Inglaterra, acumulando conhecimento e experiência de vida num país de língua inglesa.

Participaram da solenidade, o presidente da Quilombo, João Paulo; e membro e fundador da associação, Sargento Carlos Vianna. Convidada especial foi a vereadora Myrella Soares da Silva, autora de emenda impositiva, que destinou recursos para a realização do curso.