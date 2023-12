BARIRI: Presépio Vivo encerra “Vila do Noel” na Praça da Matriz

Sexta-feira (22), o Presépio Vivo encerrou a programação do projeto “Vila do Noel 2023 – A Magia do Natal”, coordenado pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.

A encenação ocorreu na Praça da Matriz, a partir das 20h30. Foi a segunda apresentação do grupo, que também marcou presença na segunda-feira (18).

O espetáculo retrata o nascimento do Menino Jesus, sob a ótica do Corpo Coreográfico Municipal de Bariri e direção do professor e coreógrafo Márcio Pereira. “É o maior presépio vivo do Estado de São Paulo. Um espetáculo de arte, amor e fé”, ressalta o diretor.

Outras atrações integraram a programação da Vila de Noel. De 11 a 22 de dezembro, a Casinha do Papai Noel levou crianças e familiares à praça central. Para receber o Bom Velhinho, o coreto e parte do jardim receberam decoração natalina, realizada pela equipe do Setor Cultural.

Na terça-feira (19), ocorreu linda apresentação da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo e do corpo coreográfico.

Quarta-feira (20) houve outro grande momento da programação que foi a descida de rapel do Papai Noel, da torre do relógio da Igreja Matriz.

Quinta-feira (21), a artista plástica Fabiana Carra realizou pintura a óleo sobre tela ao vivo, com participação da violinista Tabata Giglioli. (Fonte: Equipe do Setor de Cultura)