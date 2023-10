BARIRI: Prefeitura relata queda de arrecadação e garante pagamento a servidores e fornecedores

A Prefeitura de Bariri realizou coletiva de imprensa na tarde de quarta-feira (18) para informar que a arrecadação em 2023 está abaixo do previsto.

Dos 150 milhões estimados para o atual exercício financeiro, no momento as entradas somam R$ 115 milhões.

Estiveram na Sala de Licitações do Paço Municipal 16 de Junho o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), a diretora municipal de Finanças, Natalia Regiane Sisto Moreira, a contadora Zilta de Cássia Silvestre Callegari, a diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, entre outros diretores de serviço.

Segundo Abelardo, o cenário de queda na arrecadação é verificado em outros municípios. Tanto que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) está pleiteando junto ao governo federal a recomposição de receitas já em outubro ou no máximo até o fim deste ano.

Diante desse quadro, a palavra de ordem do governo municipal é o corte de gastos em todos os setores, especialmente custeio.

O prefeito afirmou que os servidores públicos terão o pagamento em dia. A respeito do que foi ventilado de que o Executivo não teria dinheiro para pagar o 13º salário do funcionalismo, Zilta informou que 80% do valor são pagos no mês de aniversário do servidor.

A contadora relatou na coletiva que no fim de 2022 a prefeitura apresentava superávit de R$ 18,8 milhões. Boa parte desse montante foi utilizada ao longo de 2023, a maioria para as entidades assistenciais do município.

Outra informação dada na coletiva é que desde abril o repasse mensal à Santa Casa é de R$ 980 mil, valor que não havia sido estimado anteriormente na elaboração do orçamento.

Em relação aos fornecedores, Abelardo disse que os pagamentos não têm ultrapassado 60 dias após a emissão da nota fiscal. Apesar de muitos contratos estabelecerem o prazo de 30 dias, a prefeitura tem se valido do que consta em lei federal que regula os contratos administrativos: 90 dias.

Quanto à limpeza pública, a estimativa da administração municipal é retomar o serviço em novembro, com publicação de nova licitação. Os recursos para esse trabalho constam do atual orçamento, elaborado no ano passado.