Bariri: Prefeitura divulga novo cronograma do fumacê

Devido ao volume de chuvas, a vigilância epidemiológica alterou o calendário de aplicação do cronograma de termonebulização (fumacê), para combater a proliferação de mosquitos. Será reajustado, pois torna impossível a aspersão do inseticida no ar.

Segundo a equipe epidemiológica, é importante abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegam até ao interior da residência, onde normalmente o mosquito se abriga.

Foto: Divulgação