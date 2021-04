Bariri: Prefeitura abre consulta para moradia popular

A prefeitura de Bariri disponibilizou em sua página eletrônica cadastro de demanda habitacional. O objetivo é identificar quem são as famílias que desejam moradias, suas características e necessidades.

Interessados podem acessar o link http://pmbariri-habitacao.bluesolutions.com.br/index.php. O governo municipal esclarece que o fato de a pessoa se cadastrar não significa que irá ganhar uma casa.

Com a formação do cadastro, a administração municipal poderá dar direcionamento às políticas públicas para o atendimento da demanda, fornecendo dados estatísticos que possam orientar o desenvolvimento de projetos habitacionais, tanto no setor público como no setor privado.

Para se cadastrar é preciso ter os seguintes documentos:

a) RG e CPF do candidato, do cônjuge/parceiro(a) e dos dependentes (se menor de 18 anos certidão de nascimento); b) Comprovante de estado civil; c) Comprovante de endereço; d) Comprovante de renda; e) Número do Cadastro Único (CADUNICO) – caso possua; f) Atestado Médico contendo a Classificação Internacional da Doença (CID) – caso haja alguém da família com deficiência.

Mais informações podem ser obtidas no Setor de Obras e Meio Ambiente, situado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126. O telefone para contato é (14) 3662-9203. O e-mail é obras@bariri.sp.gov.br.