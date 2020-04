Bariri: Pré-candidata Maria Pia filia-se ao DEM

A vice-prefeita de Bariri Maria Pia Betti Pio da Silva Nary trocou o PSDB pelo DEM recentemente. Ela é pré-candidata a prefeito de Bariri pela nova legenda.

Maria Pia consta como membro do PP desde outubro do ano passado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com ela, a legislação eleitoral permite que uma pessoa seja membro de um partido, mas que seja filiada a outro. Dentro do prazo regulamentar (janela partidária), ela efetivou sua mudança para o DEM.

Sobre a eventual candidatura a vice-prefeito, diz que não há definição e que necessariamente o nome são sairá do PP.

Em março deste ano o DEM de Bariri fechou apoio à pré-candidatura de Maria Pia. Até então, a sigla era comandada pelo presidente da Câmara de Bariri, Ricardo Prearo. Agora, ele está filiado ao PDT.

Na ocasião, o vereador disse que a orientação da Executiva estadual do DEM é que o partido lançasse candidatos a prefeito em cidades com menos de 50 mil habitantes, caso de Bariri.

Como ele disse que não sairia candidato, o diretório regional consultou se iria se opor em transferir o partido a político com pretensões em disputar a cadeira do Executivo. Prearo não se opôs em transferir o comando do DEM a Maria Pia.