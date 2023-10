BARIRI: Policlínica de Fisioterapia e Fonoaudiologia é inaugurada

A Policlínica de Fisioterapia e Fonoaudiologia foi inaugurada na manhã de quarta-feira (11).

A unidade localiza-se na Avenida Antônio José da Silva, 720, atrás da Santa Casa, e apresenta uma equipe composta por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros colaboradores.

A inauguração contou com a presença do prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho, do presidente da Câmara Municipal, Airton Luis Pegoraro do vice-prefeito Fernando Foloni, do chefe de Gabinete, Paulo Egídio Grigolin, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Anai Simões, dos diretores municipais Irene Chagas (Saúde), Fernanda Cavalheiro Rossi (Administração Pública) e Natália Sisto (Finanças) e do coordenador de Saúde, Fábio Zenni.

Também estiveram no evento funcionários da Saúde, familiares dos homenageados e representantes da sociedade civil.

A Policlínica de Bariri atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Homenageados

O setor de fisioterapia da Policlínica recebe o nome de Centro de Fisioterapia Henrique Aparecido Paleari, com base na Lei Municipal nº 5.230, projeto de autoria do vereador Airton Luis Pegoraro.

Henrique Aparecido Paleari foi vereador e presidente da Câmara de Bariri e trabalhou por muitos anos junto à Santa Casa de Bariri.

O homenageado é lembrado por muitas pessoas pelo seu envolvimento com questões sociais e pela dedicação que prestou a Bariri até o fim da vida.

Já o setor de fonoaudiologia, nomeado após a aprovação da Lei Municipal nº 5.233, recebe o nome de Centro de Fonoaudiologia Lázaro Duarte, numa iniciativa do vereador Luis Renato Proti.

O homenageado foi vereador da Câmara de Bariri em quatro legislaturas e presidente em uma delas. Lázaro era envolvido de form Assessoria dea integral com as atividades da Igreja Matriz e da Santa Casa de Bariri. No huospital, foi membro da entidade e provedor. Lázaro é lembrado pela ajuda que dedicava ao município. (Fonte: Comunicação da Prefeitura de Bariri)