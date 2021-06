Bariri: Polícias Civil e Militar prendem três por tráfico

Operação das polícias Civil e Militar de Bariri na quarta-feira (9) resultou na prisão de três homens por possível envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Segundo o delegado Durval Izar Neto, havia informações de intenso comércio de drogas na praça em frente do clube Diamante Negro, no Jardim Santa Helena.

Policiais civis e militares compartilharam informações e passaram a investigar o caso. O trabalho apontou que três homens estavam aliciando outras pessoas para a venda de entorpecentes.

O próximo passo foi o pedido de mandado de busca, junto à 1ª Vara Judicial de Bariri, em casas situadas nas ruas João Pulpa Melo e Tupi (ambas no Jardim Santa Helena) e Antonio José de Carvalho (no centro).

Com a autorização do Judiciário, foram encontradas nos locais porções de maconha. Os moradores, com idade entre 25 e 30 anos, foram conduzidos à Delegacia de Bariri.

Dois deles já tinham passagem pela polícia. Os três ficaram presos e iriam passar por audiência de custódia. Eles foram indiciados por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Izar Neto explica que as investigações continuam, inclusive com a perícia que será feita nos celulares apreendidos.