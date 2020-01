Bariri: Polícia Militar recupera moto furtada

A Polícia Militar (PM) de Bariri recuperou uma Honda Bros que havia sido furtada na última sexta-feira, 3, na Av. 16 de Junho.

Segundo informações coletadas, a equipe realizava patrulhamento na tarde de segunda-feira, 6, próximo à praça no Núcleo IV, momento em que avistou motocicleta com as características de uma produto de furto, porém sem placa de identificação.

Diante dos fatos deu ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor da moto. Após fuga por algumas ruas do bairro dirigindo pela contramão de direção e sobre calçadas e praça o condutor da moto perdeu o controle de direção e caiu ao solo. Logo após iniciou fuga a pé pela Rua José Andrioli, onde foi alcançado pela equipe e abordado.

O garoto, menor de idade, alegou ter comprado a motocicleta de um desconhecido por R$ 1.000,00.

Diante dos fatos o menor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Bariri onde foi autuado e liberado ao término do registro para sua genitora.

A motocicleta foi devolvida ao proprietário com cor adulterada, a original era vermelha, e chassi e motor pinado.

Texto: Diego Santos