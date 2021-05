Bariri: Polícia Militar prende indivíduo em flagrante por tráfico de drogas

Na manhã de quinta-feira (20), a equipe da Polícia Militar de Bariri, durante patrulhamento pela Av. José Saltareli, observou G.I.M., 20 anos, fazendo contato com um motociclista. Não foi possível abordar o motociclista, porém rapaz colocou algo na boca.

Abordado foi constatado que se tratava de cinco invólucros de crack e um de maconha, além de estar com o valor de R$155,00. Ele admitiu a venda de drogas no local e disse que não vendeu para o motociclista, mas sim que estava recebendo uma dívida de vendas de drogas de seu amigo e comparsa E.M.S.J. no valor de R$100,00, confirmando tais afirmações em seu depoimento na Delegacia Polícia.

Vistoriado as imediações, em uma casa abandonada, foram localizadas outras 11 porções de crack e 30 microtubos com cocaína, porém estes não tiveram como serem ligados ao indivíduo.

Desta forma, foi dada voz de prisão em flagrante e o mesmo encaminhado à Delegacia local, onde permaneceu preso a disposição da justiça e lavrado um boletim de ocorrência.