Bariri: Polícia Ambiental apreende armas e munições no Barra Mansa

Em continuidade à “Operação Jequitibá”, em comemoração ao Dia da Árvore e ao Dia do Policial Militar Ambiental, o policiamento náutico localizou no interior de um sítio localizado às margens do Rio Tietê, no Bairro Barra Mansa, em Bariri, armas e munições em situação de irregularidade.

Durante a navegação, policiais ambientais foram informados que um homem estaria caçando animais silvestres na região com o uso de armas, sendo apontado o local em que estariam o possível infrator e as armas.

Os policiais foram recebidos pelo proprietário, um homem de 59 anos, que, após tomar conhecimento da denúncia, negou os fatos sobre a caça e autorizou a entrada dos policiais para os procedimentos de vistoria.

No interior da propriedade, os policiais localizaram uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma garrucha calibre 32, 70 munições de diversos calibres, 70 espoletas e pólvora para recarga de munições, todo armamento sem procedência.

O infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia e foi autuado por posse irregular de armas e munições. Após registro de boletim de ocorrência, foi liberado e responderá em liberdade. As armas e munições foram apreendidas.