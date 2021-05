Bariri: PM recupera moto furtada

A Polícia Militar (PM) de Bariri localizou moto furtada e deteve dois suspeitos.

O fato ocorreu por volta das 21h de quinta-feira (29) no Jardim Umuarama, em Bariri.

Policiais receberam informação de que uma motocicleta CG Fan havia sido furtada na Rua Floriano Peixoto, no Jardim Umuarama.

Eles foram ao local e encontraram a duas quadras dali W. G. P. e J. G. A. S. numa bicicleta.

Assim que avistaram a viatura, ambos correram, sendo abordados em seguida.

Indagados sobre o furto, um dos homens confessou a autoria do crime. Disse que, como não conseguiram dar a partida na motocicleta, esconderam o veículo num terreno baldio para retornar de madrugada para buscá-lo.

Após a localização da motocicleta, os PMs conduziram a dupla à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.