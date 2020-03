BARIRI: PM prende homem por maus-tratos à mãe e tentativa de homicídio contra cunhada

R.R.B, de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio, violência doméstica, extorsão e dano material na madrugada desta terça-feira, 23, no Jardim São Marcos em Bariri.

Após solicitação para atendimento de desinteligência na Rua Ceará, os policiais compareceram ao local onde foi constatado que uma idosa de 68 anos estava sofrendo maus-tratos tratos por parte de seu filho, de 42 anos.

Com a chegada das equipes policiais O homem fugiu. Durante o patrulhamento na tentativa de localiza-lo, a PM foi novamente acionada devido ao acusado ter retornado ao local em posse de uma faca e um pedaço de madeira, e tentado desferir uma facada em sua cunhada B.A.M de 25 anos.

Ele também danificou um veículo de propriedade de seu irmão.

Foi realizada nova busca no bairro, onde R.R.B foi abordado na Rua Marcos Beluzzo.

Na busca pessoal foi encontrado um bastão de madeira com indivíduo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante, conduzido a Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde o delegado plantonista Durval Izar Neto, ratificou a prisão e elaborou boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, violência doméstica, extorsão e dano material.

Participaram da ocorrência Sgt PM Henrique, Cb PM Freitas, Cb PM Silva e Sd PM Devair