Bariri: PM captura foragido do sistema prisional

A Polícia Militar (PM) capturou foragido do sistema prisional por volta das 14h30 de anteontem, dia 27.

Uma equipe fazia patrulhamento pela Avenida Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul), quando deparou com veículo VW Golf de cor preta com duas pessoas no interior.

O passageiro foi reconhecido imediatamente por ser foragido do sistema prisional.

Os policiais acompanharam o automóvel, quando o homem desembarcou e entrou numa mata no Bairro Cidade Jardim.

Após cerco, ele foi detido e levado à Delegacia de Bariri. Estava foragido desde o dia 20 de janeiro deste ano do CPP Bauru 1 e retornaria ao presídio para cumprimento da pena.