Bariri: PF apreende cédulas falsas e faz nova prisão em flagrante

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça-feira (26) um homem que estava recebendo, via serviço postal dos Correios, envelope com cédulas falsas, o que caracteriza o crime denominado moeda falsa.

De posse das informações, policiais federais deslocaram-se até o endereço do destinatário, em Bariri, e acompanharam o momento homem recebeu a encomenda.

Após a abordagem, os policiais identificaram 110 cédulas falsas, sendo 10 de valor estampado R$ 100 e outras 100 de valor estampado R$ 50, dentre as quais existiam cédulas com numeração serial coincidente, totalizando R$ 6 mil, que seriam, provavelmente, introduzidos no comércio da região.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Bauru

