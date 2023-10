BARIRI: Peixes serão soltos no Lago Municipal no feriado de Finados

Numa iniciativa do padre Ériko Thiago Nogueira, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Bariri, haverá soltura de peixes no feriado de Finados (2 de novembro) no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

A iniciativa terá início às 9h30 em frente do bebedouro municipal.

Padre Ériko convida as crianças a participarem da soltura dos alevinos.

Segundo ele, a dimensão evangelizadora da Igreja também passa pelos cuidados com o planeta (Casa Comum).