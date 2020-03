Bariri: Passeata com benção do Santíssimo Sacramento emociona fiéis

Foi realizada na manhã deste sábado, 28, passeata com a presença do Santíssimo Sacramento pelas ruas de Bariri. O percurso teve início e fim na igreja do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Nova Bariri. Durante quatro horas, o pároco padre Leandro da Silva Pimentel abençoou os bairros do município.