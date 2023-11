Bariri: Paróquia do Santuário realiza Semana Missionária

De 13 a 19 de novembro, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora da Aparecida de Bariri realiza Semana Missionária com a presença de integrantes da Comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus (CSMCJ).

Por causa da programação especial, neste período, as missas diárias no Santuário estão sendo celebradas ao meio dia.

O Movimento dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria (MSCJM) é um movimento leigo pertencente à Comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus e tem como finalidade a ação evangelizadora a partir das famílias, mediante a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria a oração do Terço e a meditação do Evangelho.

Domingo (12), na missa das 19h, os integrantes foram acolhidos pelo pároco Leandro Pimentel e receberam a bênção de envio.

Agora cumprem programação que inclui visitas diárias às residências no Bairro do Livramento, noite de louvor e pregação, além de encontros eucarísticos (13 a 17).

Sexta-feira (17), eles reúnem a juventude em noite de louvor e teatro no Santuário.

No sábado (18), às 10h, haverá um encontro com as crianças no Livramento.

Domingo (19), às 9h30, Padre Leandro celebra missa de encerramento das missões em Bariri.