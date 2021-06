Bariri: Paço Municipal passa por reforma

Em entrevista ao Jornal Candeia (edição impressa de 12 de junho), o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) fala a respeito de reforma em curso no Paço Municipal 16 de Junho, sede do governo.

Logo que assumiu a administração municipal, ele mudou o gabinete da sala com 78 metros quadrados (m²) para outra menor, de 13 m².

Onde funcionava o gabinete ficarão os setores financeiro e de compras. De acordo com Abelardo Simões, a ideia é integrar as equipes, melhorar o atendimento no paço e fazer obra de acessibilidade ao segundo andar, onde fica a Câmara Municipal.

Alvo de críticas pelo gasto na reforma, o prefeito afirma que o valor aproximado é de R$ 17 mil.

“Na ‘boca miúda’, inventam que o prefeito está reformando o gabinete com mármore, móveis caros e vai gastar mais de R$ 200 mil”, comenta ele. “Mentira deslavada. E se eu perder tempo desmentindo todo boato e distorção que criam eu não trabalho”.