Bariri: Obra interdita rua do Jardim Alvorada

O setor de trânsito da prefeitura de Bariri informou a interdição nesta segunda-feira, 28, da Rua Florêncio Froes de Moraes, no Jardim Alvorada, no trecho que compreende da Av. Nossa Senhora do Livramento até a Av. Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Via Expressa).

Segundo informado, o motivo da interdição é a realização de obras de instalação de galerias de águas pluviais no novo loteamento Residencial Paulina.

A rua deve ficar interditada pelo prazo de uma semana,