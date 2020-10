Bariri: Neto pede à Câmara autorização de ausência para tratamento

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) encaminhou ofício à Câmara de Bariri pedindo autorização do Legislativo para permanecer por mais 10 dias ausente do município para tratamento da Covid-19.

A solicitação deverá ser objeto de votação pelos vereadores na sessão de segunda-feira (19).

Se houver aprovação da Câmara, Neto Leoni permanece despachando do hospital. Caso contrário, a vice-prefeita, Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (DEM), assume imediatamente o cargo. Prefeito e vice inclusive estão rompidos e em lados opostos na campanha municipal.

Em seu pedido ao Legislativo, Neto Leoni diz que passou a estar fora da cidade a partir de 5 de outubro, quando foi transferido para o Hospital da Unimed em Bauru. O motivo é que seu estado de saúde piorou em decorrência da doença.

O prefeito relata que continua a exercer todos os atos como chefe do Executivo, assinando os expedientes normalmente.