Bariri: Neto Leoni obtém vitória no TCE com implicação nas eleições

O ex-prefeito Francisco Leoni Neto obteve decisão favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em relação às contas do exercício de 2020 da Prefeitura de Bariri.

Em julgamento realizado na quarta-feira (30), o Tribunal Pleno acolheu pedido de reexame de Neto Leoni e julgou favoráveis as contas de 2020. O relator do recurso no TCE foi o conselheiro Renato Martins Costa.

Essa decisão do órgão poderá ter implicações nas eleições municipais de 2024, caso Neto Leoni decida participar da disputa.

As contas de 2020 serão remetidas para a Câmara Municipal, a quem cabe aprová-las ou não. Em tese, eventual rejeição das contas pode ensejar em pedidos de impugnação do registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral ou por partidos adversários.

(Confira matéria completa na edição do Candeia de sábado, dia 2)