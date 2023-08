BARIRI: Nesta terça tem filme Minhocas no Centro Mário Fava

Nesta terça-feira (8), haverá exibição do filme Minhocas, em duas sessões – uma às 8h e outra às 13h30 -, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava.

A exibição é gratuita e ocorre pelo programa “Pontos MIS”, do governo do Estado, em parceria com o Setor de Cultura de Bariri.

Minhocas é uma animação brasileira lançada em 2013, com 82 minutos de duração e classificação indicativa livre.

O filme conta a história de Júnior, um garoto minhoca que tem dificuldade de se integrar numa turma de minhocas do seu condomínio. Raptado por uma pá humana, ele vive uma aventura fora da terra que transformará sua vida para sempre. (Fonte: Assessoria de Comunicação)