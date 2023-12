BARIRI: Natal na praça tem casinha do Noel, presépio vivo, rapel e banda

De 18 a 22 de dezembro, a Praça da Matriz vai receber as principais atrações do projeto “Vila do Noel 2023 – A Magia do Natal”.

A Casinha do Papai Noel teve início dia 11 e tem levando crianças e familiares à praça central. Para receber o Bom Velhinho, o coreto e parte do jardim receberam linda decoração natalina, realizada pela equipe do Setor Cultural. Papai Noel vai continuar a atender a garotada até dia 22.

Uma das atrações mais esperada é o Presépio Vivo que se apresenta nesta segunda-feira (18), e no último dia da programação, sexta-feira (22).

Quarta-feira (20) traz outro grande momento da programação é a descida de rapel do Papai Noel, na torre do relógio da Igreja Matriz.

Na quinta-feira (21), haverá apresentação da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo e do corpo coreográfico. (Fonte: Equipe do Setor de Cultura)