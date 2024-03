Bariri: Mulher de 52 anos morre por complicações da dengue

A baririense Cleia Scola Dalla Coletta, 52 anos, morreu na noite de terça-feira (12) por complicações da dengue. É preciso que seja feito exame pelo Laboratório Adolf Lutz para confirmar oficialmente o óbito pela doença.

Cleia era casada com Nivaldo Cesar Dalla Coletta, com quem teve um casal de filhos, ambos alunos da Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba).

O velório terá início às 8h30 desta quarta-feira (12) no Velório Municipal de Bariri, com sepultamento marcado para as 17h do mesmo dia, no Cemitério Municipal de Bariri.

Aos familiares e amigos da família, os mais sinceros sentimentos!