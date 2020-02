BARIRI: Motociclista se fere em acidente com caminhão

Da redação

A motociclista S. B. feriu-se na tarde desta segunda-feira, dia 10, após colidir com Honda Biz na traseira de caminhão-pipa do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

O acidente ocorreu o cruzamento entre as Ruas Vicente Donda e Paschoalino de Santis, no Jardim Maria Luíza.

O caminhão e a Biz transitavam pela Rua Vicente Donda, em direção à rodoviária. No cruzamento com a Rua Paschoalino de Santis, o caminhão parou, sendo atingido na traseira pela motociclista. As causas do acidente serão investigadas.

A mulher foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros de Bariri. Ela estava desacordada, mas respondia a estímulos e respirava. Foi imobilizada e levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri por ambulância do município.

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro municipal

Foto: Giovana Felipe/Candeia