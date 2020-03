Bariri: Motociclista é pego com drogas ‘para entrega’

No domingo, 8, por volta das 19h30, durante operação Direção Segura na Av. 15 de Novembro em Bariri, a Polícia Militar (PM) abordou motociclista A.J.S., de 42 anos.

Segundo a PM, o moto taxista já havia sido denunciado constantemente pela prático de tráfico de drogas. Durante busca pessoal, os policias encontraram quatro eppendorfs (pinos) com cocaína, sendo dois no interior da pochete e dois no bolso da camisa, além de setenta e cinco reais em dinheiro.

A.J.S. confirmou que iria entregar a droga no Jardim Yang para uma mulher. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido a Central de Polícia Jurídica em Jaú, onde foi ratificada a voz de prisão, bem como apreendidos a motocicleta e um rádio comunicador.