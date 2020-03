Bariri: Menor é flagrado tentando furtar lanchonete no Maria Luiza

Jovem menor de idade tentou furtar uma lanchonete na madrugada desta quarta-feira, 18, na Rua Vicente Donda, no bairro Maria Luiza.

De acordo com informações, dois indivíduos arrancaram a grade de proteção e quebraram os vidros do estabelecimento. No momento em que estavam adentrando no local foram flagrados por uma testemunha que passava. Eles fugiram em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, de posse das características, iniciou patrulhamento e localizou o provável autor em outro ponto da cidade. O indivíduo fugiu ao avistar os polícias para dentro de matagal, mas foi encontrado pela equipe.

Diante dos fatos o menor, a testemunha e o proprietário da lanchonete foram encaminhados até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Lá o jovem foi qualificado e liberado ao genitor após o registro da ocorrência. Nada foi furtado da lanchonete, somente restaram os prejuízos materiais.

Informações e foto: Diego Santos