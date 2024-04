Exército abre inscrições para Concurso de Admissão da Escola de Saúde e para Curso de Formação de Oficiais

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o Concurso de Admissão da Escola de Saúde, para o Quadro Complementar de Oficiais e para o Quadro de Capelães Militares.

Os interessados e habilitados, de acordo com as exigências do edital, podem efetuar a inscrição até às 15h do dia 14 de junho de 2024.

O concurso será realizado pela Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército e vai selecionar profissionais para o curso de formação de oficiais de cada área.

O curso para formação de oficiais de saúde é destinado a médicos, farmacêuticos e dentistas.

Já o curso de formação de oficiais do quadro complementar apresenta vagas para profissionais de administração, ciências contábeis, comunicação social/jornalismo, direito, enfermagem, estatística, informática, pedagogia, medicina veterinária e magistério em biologia, espanhol, geografia, história, inglês, matemática, português, química e física.

Em relação ao quadro de capelães militares, o curso de formação terá vagas para pastores evangélicos e padres católicos.

Nos três casos, as provas serão realizadas no dia 14 de julho.