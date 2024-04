Goleiro baririense completa um ano no Grêmio Sãocarlense

Cristian Martins do Santos: goleiro foi emprestado ao Porto Football para disputas de competições de base do Paulista (Divulgação)

O goleiro baririense Cristian Martins do Santos, 14 anos, chegou ao Grêmio São Carlense em março do ano passado. Há mais de um ano ele atua pela equipe de São Carlos.

Como em 2024 o time não irá disputar as competições de base do Paulista, Cristian foi emprestado ao Porto Football, de Porto Ferreira.

O time finalizou em dezembro do ano passado seu processo de ingresso na Federação Paulista de Futebol (FPF). Com a aquisição da filiação especial da base, o Porto Football está disputando as categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20.

Cristian é filho de Eliana Aparecida Martins e de Márcio Xavier dos Santos, o Lirinho, que atuou como goleiro em equipes baririenses em disputas do campeonato amador regional, organizadas pela Liga Jauense de Futebol.

Tem seis irmãos: Rafael, Geovane, Gabriela, Rafaela, Maria Júlia e Roger.

A mãe Eliana conta que Cristian começou a treinar com 6 anos, inicialmente no futsal, mas depois optou pelo futebol de campo.

Treinava na Associação Atlética Arrudão e disputava campeonatos pela região antes de ir para o Grêmio Sãocarlense.

Ela diz que, quem vê o Cristian jogar, na hora se lembra das atuações do pai Lirinho. Acrescenta que ambos são bons pegadores de pênaltis.