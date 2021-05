Bariri: Manutenção em rede deixa bairros sem água

Saemba informa que fornecimento deverá ser restabelecido no fim da manhã desta quinta-feira

Na noite de quarta-feira (26) ocorreu um rompimento de rede de abastecimento de água na Rua João Lemos, na região central de Bariri, perto do Autoposto Ipiranga, do Pinguim.

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) fez reparo emergencial pouco depois da 0h desta quinta-feira (27), retomando o serviço nesta manhã.

Por esse motivo foi necessária a interrupção imediata do abastecimento de água. Estão tendo o fornecimento de água comprometido os moradores de bairros da cidade abastecidos por esse trecho rede, como o centro, Vila Americana, Jardim Nova Bariri e outros.

A previsão de normalização do abastecimento é para o fim da manhã desta quinta-feira (27).