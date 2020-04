BARIRI: Loja de materiais de construção é furtada durante a madrugada

Uma loja de materiais de construção localizado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, no bairro Maria Luiza, foi furtada na madrugada desta sexta-feira, 3.

O ladrão arrebentou o cadeado do portão da frente e dentro da loja subtraiu torneiras, peças, válvulas, máquinas e revirou o escritório.

Segundo proprietários o sistema de segurança não teria funcionado. Eles ainda contabilizam as perdas mas estimam prejuízo de cerca de 30 mil reais.