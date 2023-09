Bariri: Laudecir Leonel deixa a Rádio Cultura

O locutor Laudecir Leonel está deixando a Rádio Cultura de Bariri após 43 anos de atividades na emissora. Ele irá manter o programa aos domingos na 91 FM, das 9h às 11h30. O comunicado foi feito em sua página do Facebook.

Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com a empresa. “É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para novos projetos”, relatou Laudecir.

Iniciou o trabalho na Cultura em março de 1980, como office boy, operador técnico e locutor.

“Trabalhei no esporte, jornalismo, programa musical, naveguei por todas as vertentes do rádio”, conta. “Tive o privilégio de passar por várias fases desse maravilhoso veículo de comunicação: desde a fita cassete, toca-discos, cartucheiras (aparelho que executava as propagandas), gravadores de rolo, minidisk, toca CDs, até chegar aos computadores. Trabalhei com músicas nas fitas cassetes, discos (vinil), CD, chegando nas músicas baixadas pela internet.”

Laudecir enfatiza a família Belluzzo, cujos membros nunca se colocaram como patrões, mas como amigos. “Belluzzo Neto foi o irmão querido mais velho que tive. Seu Orlando, um segundo pai. 43 anos de aprendizado, de experiências, de maturidade”, destaca o locutor.