Bariri: Laticínio é notificado pela prefeitura por leite impróprio para consumo

A Diretoria da Saúde da Prefeitura de Bariri notificou o Laticínio Setembrino Pereira Passos Neto ME pela qualidade do produto entregue às crianças cadastradas no Programa Nosso Leite. A empresa tinha prazo de 48 horas para providenciar a substituição e/ou adequação do produto.

A irregularidade foi percebida pelas mães das crianças na entrega do último dia 10. Elas relataram que o produto distribuído apresentava excesso de sal, estando impróprio para o consumo.

Nesta terça-feira, dia 15, o responsável pela distribuição do leite já se manifestou e afirmou que houve um problema pontual na produção do produto, o que acarretou o contratempo. Ele comentou que o problema foi resolvido e que, na próxima entrega, o item estará próprio para o consumo. Garantiu, ainda, que todas as famílias prejudicadas serão reembolsadas pela empresa. Outra afirmação é que o laticínio nunca teve problema semelhante anteriormente.

A Diretoria de Saúde está orientando cada unidade que faz a distribuição, que seja observado nas próximas entregas se haverá outras reclamações. Se houver, será feito o registro do nome do reclamante, a unidade, o lote do leite entregue e a procedência, para ser encaminhado ao distribuidor que providenciará a solução novamente.

De acordo com a notificação feita pela prefeitura, o Laticínio Setembrino Pereira Passos Neto ME teria prazo de 48 horas a contar da data do recebimento do documento, para providenciar a substituição do leite impróprio. No entanto, a solução foi apresentada antes desse prazo.

Fonte: Assessoria de Imprensa