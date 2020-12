Bariri: Jovem sorteia veículo através do Instagram

Jovem baririense Gabriel Ferrari, 21 anos, está sorteando um Fiat Uno ano 2011 através de seu perfil na rede social Instagram. Segundo a postagem, o ganhador pode escolher entre o veículo ou R$ 6 mil em dinheiro

Na publicação em sua conta, Gabriel promete que para concorrer ao carro o internauta deve seguir o perfil @natal_do_ferrari e os 32 perfis que ele segue; compartilhar a foto no store e marcar o perfil @gaa_ferrari.

Também é necessário deixar um comentário na foto. O sorteio será realizado no domingo, 20, às 21 horas, com transmissão ao vivo (live) feita no perfil de Gabriel.