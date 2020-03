BARIRI: Jovem morre por problema respiratório; Santa Casa solicita exame de coronavírus e H1N1

Uma mulher de 26 anos morreu na Santa Casa de Bariri na noite de sábado, dia 28. A causa da morte é insuficiência respiratória aguda.

O interventor do hospital e médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Marco Antonio Gallo, conta que a mulher deu entrada no pronto-socorro (PS) com dificuldade respiratória grave no início da tarde de sábado. Ela tinha asma grave e era tabagista.

No PS a paciente teve parada respiratória. Foi entubada e levada à UTI pelo médico plantonista. Gallo foi chamado para dar apoio.

A mulher foi colocada no ventilador e teve discreta melhora, mas não respondeu aos medicamentos, tendo várias paradas respiratórias.

Gallo diz que foi colhido exame para o novo coronavírus (Covid-19) e H1N1. Pelo exame de raio X não seria possível ter um indicativo de coronavírus.

Familiares informaram que a mulher não estava saindo de casa e que não teve queixa de febre.

Por precaução, o médico entende que o caixão deveria ser lacrado e que houvesse o isolamento das pessoas que tiveram contato com a paciente.

A diretora municipal de Saúde, Irene Chagas, determinou que o caixão seja lacrado.

Segundo Gallo, como se trata de um caso excepcional, ele irá pedir empenho do laboratório para agilizar o resultado do exame.