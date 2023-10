BARIRI: Jardim dos Morros recebe Feira Mãos Criativas

No dia 12 de novembro (domingo); o Jardim dos Morros recebe mais uma edição da Feira Mãos Criativas, com produtos artesanais e gastronomia.

O evento ocorre a partir das 14h e é promovido pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Setor de Cultura, em parceria com o grupo de artesanato Fios de Afeto.

Serão expostos para venda itens como biscuit, guardanapos bordados, canecas, acessórios infantis, bijuterias, mesas postas, crochê, MDF decorado, bordado livre, velas aromáticas, temperos naturais, especiarias, cachaças artesanais e trancistas.

Também serão vendidas bebidas e geladinhos gourmet, em prol do grupo de artesanato.