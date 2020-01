Bariri irá selecionar projetos culturais

A prefeitura de Bariri abriu inscrições para concurso com o objetivo de selecionar projetos culturais para o programa “Bariri: A Criativa do Vale do Tietê”. O prazo de inscrições vai até 12 de fevereiro. A sessão pública está marcada para o dia 13 de fevereiro.

Serão selecionados projetos de espetáculos no coreto, espetáculos em praças públicas, ações literárias, blocos de carnaval, projetos audiovisuais, festejos tradicionais, cultura de rua, artesanato e cultura tradicional.

Os projetos serão agraciados com um auxílio financeiro para a execução, podendo chegar até R$ 16 mil. Os valores dos prêmios não trarão ônus ao município, já que são recursos específicos destinados pelo governo do Estado de São Paulo através do incentivo à cultura pelo Programa de Ação Cultural (ProAC). O valor total de apoio aos projetos selecionados no concurso será de R$ 87,2 mil.

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital, mediante entrega presencial de envelopes no Setor de Licitações no período das inscrições.

São itens obrigatórios: a) acesso gratuito às atividades/apresentações; b) integração com o calendário de atividades do município; c) distribuição de materiais/serviços gratuitos para ampla divulgação dos projetos; e d) quando o projeto gerar produto cultural (livros, filmes, discos, entre outros), assegurar cópias para as escolas municipais e/ou biblioteca municipal.

O prefeito nomeará, mediante portaria, a Comissão de Seleção dos Projetos (ou Comissão Julgadora), formada por seis integrantes membros, com composição paritária entre poder público e sociedade civil.