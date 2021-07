Bariri: Imunização tem início nesta segunda-feira, dia 2

O município de Bariri inicia nesta segunda-feira (2) a vacinação contra a Covid-19 para quem tem 23 e 24 anos de idade, sem comorbidades.

A imunização acontece no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h. É preciso levar CPF, RG e cartão do SUS.

Os públicos anteriores continuam a ser vacinados normalmente. Quem já tomou a primeira dose precisa ficar atento para tomar a segunda e completar o ciclo vacinal.

A prefeitura de Bariri pede que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível para auxiliar pessoas carentes do município.

Homenagem

A página do Facebook da Santa Casa de Bariri traz homenagem a todos os profissionais que, vencendo o medo do desconhecido vírus, estiveram a serviço dos pacientes nessa árdua luta.

O hospital contabilizou 36 horas sem casos suspeitos e confirmados de Covid-19 na Santa Casa de Bariri.

Na edição deste sábado (31) o Candeia traz matéria a respeito do assunto, com menor incidência do número de casos e de óbitos em Bariri relacionados ao novo coronavírus.