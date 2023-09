BARIRI: Idosos do Lar Vicentino participam da Quermesse da Padroeira

Dia 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Idoso e para marcar a data a equipe técnica do Lar Vicentino de Bariri elaborou programação especial, envolvendo os internos.

Dia 10 de setembro, domingo, idosos, irmãs e equipe de apoio participaram de uma noite da tradicional Quermesse da Padroeira Nossa Senhora das Dores de Bariri.

Eles adoraram e curtiram a atividade. “Seus sorrisos eram contagiantes e mostraram espírito festivo. Provaram que a idade é apenas um número e que a alegria é atemporal”, descreveu a equipe técnica.

Outros eventos estão programados para comemorar a data especial para idosos do mundo inteiro.