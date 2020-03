Bariri: Homem é preso por furto no Jardim Romero

Por volta das 22h desta quinta-feira, 5, a Polícia Militar recebeu denúncia de que indivíduo teria pulado muro de residência no Jardim Romero, em Bariri.

No local, a equipe encontrou L. D. S., 32 anos, deixando a residência mochila contendo uma chave turquesa, cabos elétricos e disjuntores.

Com a chegada do dono do imóvel, foi constatado o furto e danos na rede elétrica e caixa de energia. O homem foi preso em flagrante e levado ao Centro de Polícia Judiciária (DPJ) de Jaú.